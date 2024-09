Bernstein Research beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Outperform

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Alexander Irving.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analyst Alexander Irving beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit den sehr komplexen Lieferketten im Autosektor, die 15 Prozent der Gewinne großer Logistiker ausmachten. Die Europäische Union sei dabei der "Gigant im Sektor", der gerade einen Wandel zur Elektromobilität durchmache. Schnell steigende Logistikkosten und das allgegenwärtige Risiko von Störungen veranlassten einige Autobauer dazu, ihre Lieferketten radikal zu überdenken.

Um 12:57 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 39,17 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 12,33 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 514 763 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2024 8,4 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen.

