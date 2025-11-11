Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|
11.11.2025 10:55:00
Best Stock to Buy Right Now: Alibaba vs. Baidu
Alibaba (NYSE: BABA) and Baidu (NASDAQ: BIDU) are both bellwethers of China's tech sector. Alibaba owns the country's largest e-commerce marketplaces and cloud infrastructure platform, while Baidu owns its largest online search engine and one of its top streaming video services.Both stocks were once considered stable investments in China's growing economy. But over the past five years, Alibaba's stock declined more than 40% as Baidu's stock dropped about 10%. Let's see why these two Chinese tech stocks lost their luster -- and find out if either one is worth buying today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
