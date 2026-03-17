Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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17.03.2026 19:39:00
Better Defense Stock: Lockheed Martin vs. RTX
The new war in the Middle East is a reminder that global peace never seems to last. As tragic as these circumstances always are, it's worth considering the defense companies that provide America with the machinery and technology it uses to defend itself and its interests.Investors who are comfortable owning defense stocks could start with Lockheed Martin (NYSE: LMT) and RTX (NYSE: RTX), two prominent industry leaders worth adding to a long-term stock portfolio.But is Lockheed Martin the better defense stock, or is it RTX?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu RTX A-S
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26.11.25
|Ausblick: RTX A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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12.11.25
|Erste Schätzungen: RTX A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
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Aktien in diesem Artikel
|Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|47 560,00
|0,17%
|Lockheed Martin Corp.
|548,50
|-0,36%
|RTX A-S
|12,50
|0,00%
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