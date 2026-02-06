Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

06.02.2026 13:10:00

Better Dirt Cheap AI Growth Buy: Meta vs Microsoft

The words "dirt cheap" and "artificial intelligence (AI) stock" don't seem to go together. This is because the surge in AI stocks over the past couple of years has pushed many of them to high valuations -- and some stocks that aren't even involved in AI have followed as investors broaden their buys across growth players that may benefit from a brighter economic and spending environment.But even against this backdrop, you still can find reasonably priced AI stocks. And I'll even point out two dirt cheap players. These aren't struggling young companies but instead industry leaders with long track records of positive earnings performance -- and a strong position in the AI market, which may open the door to a new era of growth.I'm talking about Meta Platforms (NASDAQ: META) and Microsoft (NASDAQ: MSFT). These companies, members of the Magnificent Seven tech stocks that led market gains in recent years, offer investors a bargain price and a ticket to explosive growth. They both make great additions to your portfolio right now. But if you could buy only one, which one should you choose? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
