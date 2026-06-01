Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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01.06.2026 10:09:34

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dreistellige Milliardeninvestitionen des Facebook-Konzerns träfen auf eine KI-getriebene Welle globaler Innovationskraft, schrieb Brad Erickson am Sonntag. Mit seinen unvergleichbaren Daten über das Verhalten von mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung und führender KI-Technologie sorge Meta für einen Umbruch des klassischen Werbeansatzes. Meta sei dabei, gerade erst entstehende Marktchancen aufzuspüren, an Kunden weiterzureichen und anschließend zu monetarisieren. Man werde also vom passiven Werbeunternehmen zum automatisierten Inkubator./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 810,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 632,51 		Abst. Kursziel*:
28,06%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 632,51 		Abst. Kursziel aktuell:
28,06%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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