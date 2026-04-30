Meta Platforms Aktie
|521,90EUR
|-51,10EUR
|-8,92%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 825 auf 725 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Doug Anmuth lobte am Donnerstag zwar das starke Wachstum des Social-Media-Konzerns. Die KI-Konkurrenz nehme jedoch zu und Meta werde es schwer haben, die hohen Investitionen abseits des Werbegeschäfts entsprechend umzumünzen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf das starke Cloud-Wachstum bei Google und Amazon./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:22 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 725,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 669,12
|
Abst. Kursziel*:
8,35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 608,75
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,10%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Meta-Aktie verliert dennoch deutlich: Gewinn und Umsatz legen zu - Erhöhung der KI-Ausgaben verunsichert (finanzen.at)
|
30.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Meta auf 865 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert mittags (finanzen.at)