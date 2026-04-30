Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.04.2026 11:47:39

Meta Platforms (ex Facebook) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 825 auf 725 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Doug Anmuth lobte am Donnerstag zwar das starke Wachstum des Social-Media-Konzerns. Die KI-Konkurrenz nehme jedoch zu und Meta werde es schwer haben, die hohen Investitionen abseits des Werbegeschäfts entsprechend umzumünzen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf das starke Cloud-Wachstum bei Google und Amazon./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 725,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 669,12 		Abst. Kursziel*:
8,35%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 608,75 		Abst. Kursziel aktuell:
19,10%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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