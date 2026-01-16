Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
|
16.01.2026 02:30:00
Better Fintech Stock: SoFi Technologies vs. Upstart
SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) is a digital banking leader that's quickly growing in the financial services industry. And investors are taking notice. The share price has soared 416% in the past three years (as of Jan. 12).Upstart (NASDAQ: UPST) is another innovative enterprise, leveraging its expertise in artificial intelligence (AI) to disrupt the way that borrowers access credit. Its shares have been extremely volatile. And today they trade 88% below their peak.Between these two businesses, which one is the better fintech stock to buy now? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|SoFi Technologies
|22,45
|-1,43%
|Upstart Holdings Inc Registered Shs
|41,49
|0,50%
