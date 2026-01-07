SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
07.01.2026 21:45:00
Better Growth Stock: SoFi Technologies vs. Interactive Brokers Group
SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) and Interactive Brokers Group (NASDAQ: IBKR) are two growth stocks that have delivered strong returns for investors in recent years. Since the start of 2023, SoFi and Interactive Brokers stock prices are up 496% and 278%, respectively.The companies have benefited from better stock market conditions, and their growth has enabled them to deliver outsize returns. SoFi became profitable for the first time in 2024 and continues to grow at an impressive pace. Interactive Brokers has a longer track record, delivering 21% annualized returns over the past decade.If you're an investor looking for growth stocks to buy and these two stocks are on your radar, consider the following.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
