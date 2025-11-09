ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

09.11.2025 10:15:00

Better High-Yield Energy Stock: Chevron vs. ExxonMobil

Paper or plastic? Cheese or pepperoni? Chevron (NYSE: CVX) or ExxonMobil (NYSE: XOM)? These are some of the perennial questions that vex people the world over. OK, not really. The only really vexing question here is whether dividend investors should buy Chevron or ExxonMobil.Let's look at what you need to consider before you make that final call.The key factor here, and why a comparison between Chevron and ExxonMobil makes sense at all, is because both of these companies use the integrated business model. That means that they have exposure to the upstream (energy production), the midstream (pipelines), and the downstream (chemicals and refining). This balanced approach helps to soften the inherent peaks and valleys in the normally volatile energy sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Chevron Corp.

Analysen zu Chevron Corp.

01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Chevron Corp. 134,58 1,42% Chevron Corp.
Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs 14 340,00 -0,35% Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 17 300,00 1,41% Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 101,70 2,36% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

