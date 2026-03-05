AST SpaceMobil a Aktie

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

05.03.2026 11:57:00

Better Space Stock: Rocket Lab vs. AST SpaceMobile

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) and AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) are two of the hottest stocks in the space sector. Both have delivered massive returns over the past year. Both trade at valuations that demand exceptional execution. But the bets you're making with each are fundamentally different -- and understanding that distinction matters.Rocket Lab has a market capitalization of roughly $40 billion on trailing revenue of nearly $601.8 million. AST trades at $24 billion on just $18.5 million in revenue. That makes Rocket Lab very expensive, and AST extremely expensive. So what do you get for that? You can compare some of the headline numbers in the table below.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A- 83,00 -6,74%
Rocket Lab Corporation Registered Shs 60,00 -2,44%

