Beyond Meat, Inc. Q3 Loss Increases, Misses Estimates
(RTTNews) - Beyond Meat, Inc. (BYND) revealed Loss for its third quarter that Increased from the same period last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled -$110.69 million, or -$1.44 per share. This compares with -$26.58 million, or -$0.41 per share, last year.
Excluding items, Beyond Meat, Inc. reported adjusted earnings of -$36.28 million or -$0.47 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.43 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 13.3% to $70.22 million from $81.01 million last year.
Beyond Meat, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$110.69 Mln. vs. -$26.58 Mln. last year. -EPS: -$1.44 vs. -$0.41 last year. -Revenue: $70.22 Mln vs. $81.01 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $60 Mln - $65 Mln
