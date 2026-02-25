BF Utilities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BF Utilities hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,28 INR. Im Vorjahresviertel hatte BF Utilities 10,39 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2,32 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,21 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

