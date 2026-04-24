Bharat Coking Coal: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bharat Coking Coal hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,280 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 2,66 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 136,45 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 139,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at