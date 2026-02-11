Bharat Gears legte Quartalsergebnis vor

Bharat Gears hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 INR, nach -6,700 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,89 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,42 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at