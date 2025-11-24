BHP Billiton Aktie

BHP Billiton

WKN: 850524 / ISIN: AU000000BHP4

Übernahme voraus? 24.11.2025 16:30:00

BHP zieht sich erneut bei Anglo American zurück - Aktien stärker



Der Bergbaukonzern BHP hat auch einen abermaligen Versuch zur Übernahme des Konkurrenten Anglo American abgeblasen.

Es habe erneut Gespräche gegeben, teilte BHP am Montag in London mit. Da Anglo American aber auch den aktuellen Vorstoß zurückgewiesen habe, werde jetzt kein Zusammenschluss der beiden Unternehmen mehr erwogen.

BHP wolle sich jetzt auf das eigene Portfolio konzentrieren. Am Sonntag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache betraute Personen berichtet, dass BHP nach dem im vergangenen Jahr gescheiterten Anlauf erneut an einer Anglo-American-Übernahme interessiert ist.

Anglo American ist derweil dabei, den kanadischen Bergbaukonzern Teck Resources über einen reinen Aktiendeal zu kaufen, um einen Branchenriesen in der Förderung von Kupfer, Zink und anderen Metallen auf mehreren Kontinenten zu formen. Die Übernahme muss noch von Anteilseignern sowie Aufsehern abgesegnet werden.

Mit dem kurzzeitig wieder erwogenen Kauf von Anglo American hätte BHP diesen Zusammenschluss verhindern können. BHP kommt derzeit umgerechnet in Euro auf einen Börsenwert von rund 116 Milliarden, während Anglo American auf 36 Milliarden Euro kommt. Der kanadische Konzern Teck Ressources bringt es unterdessen umgerechnet aktuell auf knapp 17 Milliarden Euro.

Die BHP-Aktie notierte in Sydney am Montag letztlich 0,62 Prozent fester bei 40,62 AUD, während Anglo American-Titel in London zeitweise 0,33 Prozent gewinnen auf 27,19 Pfund.

/zb/stk

LONDON (dpa-AFX)

BYD, CATL und BHP arbeiten zusammen: Bergbau wird elektrisch - BYD-Aktie legt zu

Aktien in diesem Artikel

BHP Billiton Ltd. 22,70 -0,61% BHP Billiton Ltd.
BHP Billiton Ltd. (Spons. ADRS) 44,80 -0,88% BHP Billiton Ltd. (Spons. ADRS)
Teck Resources Ltd. (A) 34,20 2,40% Teck Resources Ltd. (A)

