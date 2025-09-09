Teck Resources Aktie
WKN: 855086 / ISIN: CA8787423034
|Fusion
|
09.09.2025 10:38:39
Anglo American kauft Konkurrenten Teck Resources in Milliardendeal - Aktien im Plus
Anglo American kam vor Bekanntgabe des Deals auf eine Marktkapitalisierung von 27 Milliarden britische Pfund (rund 37 Milliarden US-Dollar), die kanadische Teck Resources von 17 Milliarden US-Dollar, umgerechnet also rund 13 Milliarden Pfund.
Im Zuge der Transaktion sollen die Aktionäre von Teck 1,3301 Anglo-American-Aktien erhalten, wie es weiter hieß. Anglo American will zudem vor dem Zusammenschluss eine Sonderdividende in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar (rund 3,8 Mrd Euro) oder 4,19 Dollar je Papiere an seine Aktionäre ausschütten.
Die Fusion soll voraussichtlich in 12 bis 18 Monaten abgeschlossen sein. Der Zusammenschluss beider Konzerne soll dann nach vier Jahren Synergien vor Steuern von etwa 800 Millionen US-Dollar jährlich einbringen. Langfristig sind noch mehr Einsparungen im Zuge einer Optimierung bestimmter Kupferprojekte geplant.
Der neue Konzern soll seinen Hauptsitz in Kanada haben, die primäre Notierung der Aktie soll an der Börse in London sein.
Die Aktien von Anglo American machten am Dienstag im Londoner Handel zuletzt einen Sprung um 7,62 Prozent auf 24,57 Pfund, für die Papiere von Tech Resources zeichneten sich im kandischen Handel Kursgewinne von 2,8 Prozent auf 49,13 CAD ab.
/err/mis/stk
LONDON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Teck Resources Ltd. (A)mehr Nachrichten
|
01:56
|Anglo American and Teck Resources to create $50bn mining giant (Financial Times)
|
23.07.25
|Ausblick: Teck Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: Teck Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.04.25
|Ausblick: Teck Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.04.25
|Erste Schätzungen: Teck Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Teck Resources Ltd. (A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Anglo American PLC Registered Shs
|28,50
|9,20%
|Teck Resources Ltd. (A)
|31,80
|8,16%