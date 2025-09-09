Teck Resources Aktie

WKN: 855086 / ISIN: CA8787423034

09.09.2025

Anglo American kauft Konkurrenten Teck Resources in Milliardendeal - Aktien im Plus

Anglo American kauft Konkurrenten Teck Resources in Milliardendeal - Aktien im Plus

Die beiden Rohstoffriesen Anglo American und Teck Resources schließen sich zusammen.

Damit kommt es in der Branche seit längerer Zeit wieder zu einem größeren Deal. Gemeinsam bringen die beiden Konzerne rund 54 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage, wobei Anglo American das Schwergewicht ist. Wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten, sollen die Aktionäre von Anglo-American nach Abschluss der Transaktion etwa 62,4 Prozent und die Teck Resources-Aktionäre etwa 37,6 Prozent am neuen Unternehmen Anglo Teck halten.

Anglo American kam vor Bekanntgabe des Deals auf eine Marktkapitalisierung von 27 Milliarden britische Pfund (rund 37 Milliarden US-Dollar), die kanadische Teck Resources von 17 Milliarden US-Dollar, umgerechnet also rund 13 Milliarden Pfund.

Im Zuge der Transaktion sollen die Aktionäre von Teck 1,3301 Anglo-American-Aktien erhalten, wie es weiter hieß. Anglo American will zudem vor dem Zusammenschluss eine Sonderdividende in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar (rund 3,8 Mrd Euro) oder 4,19 Dollar je Papiere an seine Aktionäre ausschütten.

Die Fusion soll voraussichtlich in 12 bis 18 Monaten abgeschlossen sein. Der Zusammenschluss beider Konzerne soll dann nach vier Jahren Synergien vor Steuern von etwa 800 Millionen US-Dollar jährlich einbringen. Langfristig sind noch mehr Einsparungen im Zuge einer Optimierung bestimmter Kupferprojekte geplant.

Der neue Konzern soll seinen Hauptsitz in Kanada haben, die primäre Notierung der Aktie soll an der Börse in London sein.

Die Aktien von Anglo American machten am Dienstag im Londoner Handel zuletzt einen Sprung um 7,62 Prozent auf 24,57 Pfund, für die Papiere von Tech Resources zeichneten sich im kandischen Handel Kursgewinne von 2,8 Prozent auf 49,13 CAD ab.

/err/mis/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquelle: Anglo American ,Pavel Kapysh / Shutterstock.com,AngloAmerican

