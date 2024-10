Biden plant Gespräch mit Netanjahu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten will US-Präsident Joe Biden mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sprechen. Das sagte er Reportern kurz auf einem Luftwaffenstützpunkt im US-Bundesstaat Delaware vor dem Start der Regierungsmaschine Air Force One. Auf die Frage, ob ein umfassender Krieg in der Region vermieden werden könne, antwortete er: "Das muss er. Er muss wirklich vermieden werden." Das Verhältnis von Biden und Netanjahu ist angespannt. Die USA äußern immer wieder Kritik am militärischen Vorgehen Israels.

Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bei einem Luftangriff der israelischen Armee in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut ist die Lage im Nahen Osten hochexplosiv. Netanjahu warnte den Iran - den wichtigsten Verbündeten der Schiitenmiliz Hisbollah - vor einem Angriff auf sein Land. Die USA unterstützen zwar weiterhin Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen die Hisbollah und andere vom Iran unterstützte Terrorgruppen. Ziel der USA aber bleibt Biden zufolge die Deeskalation der Konflikte im Gazastreifen und im Libanon auf diplomatischem Wege./hme/DP/zb