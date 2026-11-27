Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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28.11.2026 00:08:51
BigBear.ai vs. Rigetti Computing: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
BigBear.ai (NYSE:BBAI) and Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) represent the frontier of data processing. Investors must decide which specialized firm offers a more sustainable path to growth by 2027.
BigBear.ai focuses on decision intelligence, helping government and commercial clients make sense of complex data sets. Rigetti develops superconducting quantum processors, aiming to revolutionize computing power. Both companies navigate a volatile landscape, catering to high-stakes defense and research sectors while seeking long-term commercial scale.
BigBear.ai provides mission-ready AI solutions focused on global supply chains, autonomous systems, and cybersecurity for both commercial and government clients among tech stocks. Most of the company's 579 employees hold active security clearances, which helps maintain deep relationships within national security agencies. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as revenue from customers contributing greater than 10% of total sales accounted for 51% of revenue in 2025.
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06.08.26
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Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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