Bilibili Aktie
WKN DE: A2JG7L / ISIN: US0900401060
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24.06.2026 11:31:21
Bilibili Board Authorizes Upto $300 Mln Share Repurchase Program
(RTTNews) - Wednesday, Bilibili Inc. (BILI) announced that its board of directors has authorized a new program to repurchase up to $300 million of its shares for the next 24 months, effective June 24, 2026.
The China-based company intends to fund the share repurchase program, which includes its Class Z ordinary shares and/or ADSs, from its existing cash balance.
The company's board of directors will review the share repurchase program periodically, and may authorize adjustment of its terms and size.
In the pre-market hours, BILI is trading at $16.33, up 2.30 percent on the Nasdaq.
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