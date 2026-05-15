BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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15.05.2026 16:49:07
Bill Ackman Buys Microsoft Stock, Calls It Compellingly Cheap
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