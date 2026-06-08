BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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08.06.2026 17:00:00
Bill Ackman Has a Warning for Artificial Intelligence (AI) Investors
Artificial intelligence (AI) stocks have been soaring in value in recent years, as investors remain bullish on seemingly anything tied to AI. Whether it's data centers, chatbots, or memory, companies involved in these areas of tech have been among the hottest investments to own.The problem is that valuations have been getting out of control. Prominent hedge fund manager and billionaire Bill Ackman has seen this before, and he has a warning for AI investors, as now may be a crucial time to consider moving out of highly valued investments.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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