BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
03.02.2026 08:23:23
Bill and Hillary Clinton agree to testify in Epstein probe
The Clintons had earlier declined to appear in person, saying the Republican-led House investigation was aimed at protecting President Donald Trump. Bill Clinton was known to have associated with Epstein in the 1990s.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
