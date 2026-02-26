BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
26.02.2026 18:07:20
Bill Gates apologizes over ties to Epstein
US entrepreneur Bill Gates has apologized to the staff of his Gates Foundation for tainting the image of the philanthropic group through his links to convicted sex offender Jeffrey Epstein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
06:27
|KI-Agenten im Einkauf spalten Generationen und Geschlechter (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
25.02.26