Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|
10.03.2026 11:44:55
Bill Ackman’s Pershing Square files for US IPO
Listing of new closed-end fund on the NYSE would hand backers shares in management companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pershing Square Holdings
|
17:58
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:59
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in London: FTSE 100 mittags in Grün (finanzen.at)
|
11:44
|Bill Ackman’s Pershing Square files for US IPO (Financial Times)
|
11:44
|Bill Ackman’s Pershing Square files for US IPO (Financial Times)
|
06.03.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)