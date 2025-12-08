Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Quantum Computing Aktie

Quantum Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 09:55:00

Billionaire Ken Griffin Buys 2 Quantum Computing Stocks Up 3,750% and 1,770% Since 2023. Wall Street Says They Are Headed Higher.

Billionaire Ken Griffin runs the very successful hedge fund Citadel Advisors. It not only outperformed the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) by 7 percentage points during the last three years, but also ranks as the most profitable hedge fund based on net gains since inception, according to LCH Investments.Griffin and his team made hundreds of trades in the third quarter, but the decision to buy two popular quantum computing stocks stands out. Here are the details:Importantly, Citadel has microscopic stakes in both stocks, but the trades are still interesting because every Wall Street analyst that follows Rigetti and D-Wave expects the stocks to increase in the next year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Quantum Computing Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Quantum Computing Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Quantum Computing Inc Registered Shs 12,84 -5,45% Quantum Computing Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen