Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
|
08.12.2025 09:55:00
Billionaire Ken Griffin Buys 2 Quantum Computing Stocks Up 3,750% and 1,770% Since 2023. Wall Street Says They Are Headed Higher.
Billionaire Ken Griffin runs the very successful hedge fund Citadel Advisors. It not only outperformed the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) by 7 percentage points during the last three years, but also ranks as the most profitable hedge fund based on net gains since inception, according to LCH Investments.Griffin and his team made hundreds of trades in the third quarter, but the decision to buy two popular quantum computing stocks stands out. Here are the details:Importantly, Citadel has microscopic stakes in both stocks, but the trades are still interesting because every Wall Street analyst that follows Rigetti and D-Wave expects the stocks to increase in the next year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Computing Inc Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Quantum Computing Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|12,84
|-5,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.