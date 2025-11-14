Bio Essence präsentierte Quartalsergebnisse

Bio Essence gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,69 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at