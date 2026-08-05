Biocryst Pharmaceuticals Inc Q2 Profit Climbs

(RTTNews) - Biocryst Pharmaceuticals Inc (BCRX) released earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $78.40 million, or $0.30 per share. This compares with $5.09 million, or $0.02 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 33.6% to $218.25 million from $163.35 million last year.

Biocryst Pharmaceuticals Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $78.40 Mln. vs. $5.09 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.02 last year. -Revenue: $218.25 Mln vs. $163.35 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 690 M To $ 715 M