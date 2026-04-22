22.04.2026 06:31:29

Biorem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Biorem hat am 20.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Biorem 16,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 81,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,300 CAD. Im letzten Jahr hatte Biorem einen Gewinn von 0,190 CAD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Biorem mit einem Umsatz von insgesamt 42,36 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 37,42 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 13,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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