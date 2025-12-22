Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
22.12.2025 11:04:00
BIOS-Sicherheitslücke: Schadcode-Attacken auf Dell-Server möglich
Verschiedene Modelle von Dells PowerEdge-Server-Reihe sind verwundbar. Sicherheitspatches sind verfügbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
