ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
|
11.06.2026 21:22:00
Bitcoin’s long-term return may actually be close to zero — and that could be just what it needs
A predictable price would support bitcoin becoming a viable currency.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!