AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|
29.10.2026 08:52:00
AB InBev and Carlsberg boosted by zero-alcohol beers and soft drinks
Soft drinks volumes rise 4% while beer volumes fall 0.1% in third quarter amid China slumpWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|72,00
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|Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs)
|71,50
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|ZERO CO LTD
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