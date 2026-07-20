BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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20.07.2026 17:29:43
BlackRock eyes more than US$12 billion debt for Texas data centre
[WASHINGTON] BlackRock is looking to sell more than US$12 billion of bonds to help finance a data centre campus in El Paso,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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