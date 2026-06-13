BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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13.06.2026 09:56:22
BlackRock Gets Another Shot At NYC's Massive Pension Mandate
BlackRock faces a competitive rebid for its New York City pension mandate as officials reopen a $127 billion portfolio review process. ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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