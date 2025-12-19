Bloom Energy Aktie

Bloom Energy Stock Sank Again This Week. Is It a Buying Opportunity?

Bloom Energy (NYSE: BE) shares fell along with much of the tech sector this week, as investors shed the artificial intelligence (AI) stocks. Bloom has been a beneficiary of the AI boom as a data center power equipment supplier. After plunging by as much as nearly 15% mid-week, however, some investors saw an opportunity. As of Friday mid-morning, Bloom shares remained lower for the week, but only by 6.8%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Bloom Energy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
