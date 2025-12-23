Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
23.12.2025 02:15:00
Bloom Energy Stock Skyrocketed 300% In 2025: Is The Party Over?
Bloom Energy (NYSE: BE) is having a monster year. Shares have skyrocketed 300%, powered by growing demand for its fuel cells by data center operators. That's helping drive rapidly rising revenue and improving profitability. While it will be difficult for the hydrogen stock to repeat that performance in 2026, it doesn't mean that the party is over for Bloom Energy investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
