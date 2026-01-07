Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 05:21:00

Bloom Energy vs. Plug Power: Which One Will Dominate the Next Decade?

Bloom Energy (NYSE: BE) and Plug Power (NASDAQ: PLUG) are taking different approaches in the race to create cleaner energy. Bloom focuses on solid-oxide fuel cells, while Plug's proton exchange membrane fuel cells are at the core of the company's technology. Which company has the better chance to dominate the next decade?Bloom Energy has large enterprise customers, including AT&T, Honda, and Oracle, and is well positioned to meet increasing AI-related energy demand. It recently announced a $5 billion partnership with Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) to supply on-site power for AI data centers and infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Plug Power Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Plug Power Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bloom Energy 91,28 2,31% Bloom Energy
Plug Power Inc. 1,93 -5,69% Plug Power Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen