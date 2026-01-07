Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
07.01.2026 05:21:00
Bloom Energy vs. Plug Power: Which One Will Dominate the Next Decade?
Bloom Energy (NYSE: BE) and Plug Power (NASDAQ: PLUG) are taking different approaches in the race to create cleaner energy. Bloom focuses on solid-oxide fuel cells, while Plug's proton exchange membrane fuel cells are at the core of the company's technology. Which company has the better chance to dominate the next decade?Bloom Energy has large enterprise customers, including AT&T, Honda, and Oracle, and is well positioned to meet increasing AI-related energy demand. It recently announced a $5 billion partnership with Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) to supply on-site power for AI data centers and infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.
|
18.12.25
|Plug Power-Aktie gefragt: Grünes Wasserstoffprojekt in Namibia und CEO-Wechsel stimmen Anleger hoffnungsvoll (finanzen.at)
|
02.12.25
|Plug Power-Aktie wieder im Plus: NASA-Deal als Rückenwind für Wasserstoffbranche (finanzen.at)
|
21.11.25
|Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Erhöhung des Aktienbestands beantragt (finanzen.at)
|
20.11.25
|Anhaltende Skepsis: Plug Power-Aktie schließt erneut mit Verlusten (finanzen.net)
|
19.11.25
|Plug Power-Aktie crasht: Wandelanleihe und Investoren-Symposium sorgen für Aufsehen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Plug Power-Aktie weiter tiefrot: Neuer Mega-Deal, aber Kurszielsenkung belastet (finanzen.at)
|
14.11.25
|Plug Power-Aktie auf Talfahrt: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen ausgesetzt (finanzen.at)
|
11.11.25
|Plug Power-Aktie leichter: Kleinere Verluste verzeichnet (finanzen.at)
Analysen zu Plug Power Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|91,28
|2,31%
|Plug Power Inc.
|1,93
|-5,69%