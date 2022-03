BMW-Aktie deutlich höher: BMW stellt Ergebnisanstieg in Aussicht - Bessere Marktchancen für E-Autos erwartet

"Die Zahl der Auslieferungen im Segment Automobile wäre ohne diese negativen Auswirkungen leicht über dem Niveau des Vorjahres erwartet worden", teilte der Premiumautohersteller anlässlich der Jahrespressekonferenz mit. Aufgrund der absehbaren Anpassungen in der Produktion werden die Auslieferungen nun aber nur auf Vorjahresniveau erwartet.

Dagegen sollen sich Umsatz und EBIT des Segments Automobile im Zuge der Vollkonsolidierung des chinesischen Joint Venture BMW Brilliance Automotive (BBA) deutlich erhöhen. Durch Konsolidierungseffekte rechnet der Münchener Konzern aber mit keiner signifikanten Auswirkung auf die EBIT-Marge im Segment Automobile. Ohne Einfluss des Krieges hätte BMW hier einen Korridor von 8 bis 10 Prozent angestrebt - unter Berücksichtigung der negativen Effekte aus Produktionsanpassungen werde nun aber mit 7 bis 9 Prozent gerechnet. Das Konzernergebnis vor Steuern soll 2022 deutlich steigen.

Im abgelaufenen Jahr steigerte BMW den Umsatz, wie seit vergangener Woche bekannt, um gut 12 Prozent auf 111,2 Milliarden Euro. Eine hohe Nachfrage nach Premiumautos und die Teileknappheit vor allem bei Halbleitern führten zu einem begrenzten Angebot von Neufahrzeugen - und im Endeffekt zu hohen Preissteigerungen sowohl bei Neu- als auch bei Gebrauchtwagen. Der Gewinn vor Steuern verdreifachte sich auch deshalb auf 16,06 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge im Autogeschäft kletterte auf 10,3 Prozent von 2,7 Prozent. Unter dem Strich verdiente BMW 18,77 Euro je Stammaktie nach 5,73 Euro im Vorjahr.

BMW erhöht Schlagzahl bei vollelektrischen Autos

Der Autobauer BMW schätzt die Marktchancen vollelektrischer Autos zunehmend besser ein. Mit ihrer ab Mitte des Jahrzehnts geplanten neuen Fahrzeuggeneration halten es die Münchener für möglich, dass der Anteil von reinen Batterieautos am weltweiten Gesamtabsatz schon vor dem Jahr 2030 die Hälfte erreichen wird, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. Da BMW-Chef Oliver Zipse schon vor Ende des Jahrzehnts einen Gesamtverkauf von 3 Millionen Autos anpeilt, könnten die jährlichen Stückzahlen dann bei über 1,5 Millionen liegen.

Bisher war BMW davon ausgegangen, dass im Jahr 2030 mindestens 50 Prozent der pro Jahr verkauften Autos nur noch von einem Elektromotor angetrieben werden. Bedingung für das stärkere Wachstum bei den Vollelektroautos sei jedoch der Ausbau der weltweiten Ladeinfrastruktur, forderte BMW erneut. Dieser müsse mit dem Modellangebot und der gestiegenen Nachfrage mithalten können.

In der neuen Modellgeneration - die BMW "Neue Klasse" nennt - werde auch erstmals ein neuer batterieelektrischer Antrieb zum Einsatz kommen, der die Kosten für den Antriebsstrang deutlich senken soll, hieß es vom Konzern. Für diesen neuen E-Antrieb entwickle BMW aktuell eine neue Generation von Batteriezellen.

Noch in diesem Jahr will BMW zur neuen Batterietechnologie Details bekanntgeben. Rivalen wie Tesla, Volkswagen (VW) und Mercedes-Benz hatten in den vergangenen Jahren bei Investoren mit solchen Veranstaltungen rund um Batterie-Technik starkes Interesse geweckt. BMW gilt bislang nicht als offensivster Autobauer, was den reinelektrischen Batterieantrieb angeht. Nach wie vor geht BMW auch davon aus, dass auch ab 2030 noch herkömmliche Antriebe wie Verbrenner in manchen Weltregionen nötig sind.

Im XETRA-Handel geht es für BMW-Aktien zeitweise um 2,42 Prozent auf 77,14 Euro nach oben.

FRANKFURT/MÜNCHEN (Dow Jones/dpa-AFX)