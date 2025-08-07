BMW Aktie
|86,32EUR
|1,62EUR
|1,91%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 98 Euro belassen. Der Autobauer habe die Ziele nach einem soliden zweiten Quartal trotz der Zollthematik bestätigt, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. BMW sollte in den kommenden Quartalen weiterhin von seinem technologieoffenen Ansatz beim Absatz profitieren. Auch im Hinblick auf die US-Zollpolitik seien die Münchener mit am besten positioniert./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Kaufen
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
86,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
86,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
