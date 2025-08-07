BMW Aktie

86,32EUR 1,62EUR 1,91%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.08.2025 13:33:27

BMW Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 98 Euro belassen. Der Autobauer habe die Ziele nach einem soliden zweiten Quartal trotz der Zollthematik bestätigt, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. BMW sollte in den kommenden Quartalen weiterhin von seinem technologieoffenen Ansatz beim Absatz profitieren. Auch im Hinblick auf die US-Zollpolitik seien die Münchener mit am besten positioniert./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Kaufen
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
86,14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
86,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten