FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach einer Informationsveranstaltung mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Anleger würden zunehmend erkennen, dass BMW möglicherweise der einzige deutsche Autobauer ist, bei dem der Investitionshöhepunkt im letzten Jahr erreicht wurde, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sorge für positive Impulse für die künftigen Erträge und den Barmittelzufluss./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 07:57 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.