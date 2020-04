ATX und DAX leichter -- Indizes in Fernost in Rot

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex weisen am Mittwoch Verluste aus. Die Indizes in Asien bewegten sich ebenfalls abwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Handel ist am Mittwoch schwächer gestartet.

Zu Handelsbeginn verliert der Leitindex ATX 3,8 Prozent auf 1.926 Einheiten.

Schon die Vorgaben aus Übersee waren schwach ausgefallen. Sowohl die US-Börsen am Vorabend als auch heute die Aktienmärkte in Asien haben klare Kursverluste verzeichnet. Besonders unter Druck stand die Börse in Tokio, wo schwache Daten aus der japanischen Industrie belastet hatten. Die Unsicherheit rund um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise ist weiter der zentrale Belastungsfaktor für die Märkte.

Die Unsicherheit rund um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise ist weiter der zentrale Belastungsfaktor für die Märkte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch in Rot.

Der DAX gibt aktuell ab, nachdem er bereits zum Start um 3,27 Prozent auf 9'610,67 Punkte gefallen.

Unter den Anlegern hat sich neue Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie breit gemacht. "Die Konsolidierung der vergangenen Woche könnte die Ruhe vor dem zweiten Sturm an der Börse gewesen sein", kommentierte Marktexperte Milan Cutkovic von AxiTrader das Geschehen. "Während die Hoffnungen zunehmen, dass Europa bald den Höhepunkt der Pandemie erreichen könnte und Chinas Wirtschaft bereits schon wieder erste Signale der Erholung sendet, breitet sich das Coronavirus in den USA weiterhin rasant aus." Nach Einschätzung des Experten brauche es nicht viel an negativen Nachrichten, so dass Anleger wieder in den Panik-Modus schalten würden.

Gemessen an der Zahl der bestätigten Infektionen sind die USA inzwischen weltweit am schwersten von der Pandemie betroffen. Nachgewiesen wurden bereits mehr als doppelt so viele Infektionen wie in China, wo die Lungenerkrankung Covid-19 ihren Ausgang nahm. Dort hat eine Stimmungsumfrage in chinesischen Industrieunternehmen mittlerweile eine konjunkturelle Erholung nach dem Einbruch durch die Corona-Krise angedeutet. Strenge Massnahmen gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hatten die chinesische Wirtschaft praktisch zum Stillstand gebracht. Langsam nehmen Fabriken aber die Arbeit wieder auf.

In Deutschland sind dagegen erneut eine Reihe von Unternehmen unter anderem bei ihren Ausblicken auf die Bremse getreten. So etwa der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) oder der Autozulieferer Continental.

WALL STREET

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial zeigte sich im Handelsverlauf stark volatil, am Ende gewannen aber die Skeptiker die Oberhand und schickten den Leitindex zum Ende des Quartals sogar unter die 22'000-Punkte-Marke. Mit einem Abschlag von 1,84 Prozent ging es bei 21'917,16 Punkten in den Feierabend. Damit beendete der Leitindex das schlimmste Quartal seit 1987 rot. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor ebenfalls erneut, das Minus belief sich am Ende auf 0,95 Prozent, der Index schloss bei 7'700,10 Zählern.

Unterstützung kam von besser als erwarteten Konjunkturdaten. So trübte sich in der wichtigen Wirtschaftsregion Chicago die Unternehmensstimmung im März trotz beginnender Corona-Krise nur leicht ein. Während Volkswirte mit einem Stimmungseinbruch auf 40 Punkte gerechnet hatten, gab der Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Februar nur um 1,2 Punkte auf 47,8 Punkte nach. Auch das von der Forschungsgruppe Conference Board veröffentlichte Verbrauchervertrauen im März zeigte sich stabiler als erwartet.

Die weitere Ausbreitung des Corona-Virus und die Unsicherheit über die Folgen für die Weltwirtschaft bestimmte weiter das Geschehen an den Parketts.

ASIEN

Am Mittwoch schlagen die asiatischen Indizes unterschiedliche Richtungen ein.

Der Nikkei schloss 4,50 Prozent tiefer bei 18'065,41 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 0,57 Prozent nach auf 2'734,52 Stellen. In Hongkong fällt der Hang Seng aktuell (09:56 Uhr) um 2,28 Prozent auf 23'065,54 Einheiten.

Anleger blickten mit wachsender Sorge gen USA, dem neuen Epizentrum der Coronavirus-Pandemie. Die Zahl der Neuinfizierten und Todesfälle dort nimmt immer noch stark zu und eine Abschwächung scheint nicht in Sicht. Selbst US-Präsident Donald Trump scheint seinen Optimismus bezüglich des Ausmaßes der Seuche in den USA etwas verloren zu haben. Er sprach von schmerzhaften zwei Wochen, die dem Land im Kampf gegen das Virus bevorstünden.

Auch die Prognosen über die wirtschaftlichen Folgen werden immer düsterer: So sieht Goldman Sachs schwarz für die US-Wirtschaft. Die Analysten der Investmentbank haben ihre ohnehin schon pessimistischen Erwartungen nochmals zurückgeschraubt. "In den USA befinden wir uns in einer Abschwungphase. Wir erleben möglicherweise eine höhere Arbeitslosigkeit und eine frühe Bodenbildung Anfang Mai, was aber sehr spekulativ ist. Damit das so kommt, benötigen wir jede Menge Glück und eine ernsthafte Umsetzung der ökonomischen sowie gesundheitspolitischen Maßnahmen", warnte Marktstratege Steven Englander von Standard Chartered.

Er lobte die Stimuluspakete, verlangt aber mehr. US-Präsident Trump rief derweil ein neues Infrastruktur-Programm ins Leben. Aus Indien wurde ein Anleiheprogramm gemeldet und die US-Notenbank griff auf ein Instrument aus der Finanzkrise von 2008 zurück, mit dessen Hilfe ausländische Zentralbanken US-Anleihen gegen Liquidität eintauschen können.

Hoffnungen, die Wirtschaftskrise in Asien könnte bereits einen Boden gefunden haben, könnten verfrüht gewesen sein. Laut Tankan-Bericht der japanischen Notenbank fiel der Sentimentindex für die Großunternehmen des Landes im März auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Der Index hat sich das fünfte Quartal in Folge verschlechtert. Ökonomen hatten allerdings noch Schlimmeres befürchtet. Der Index, der die Stimmung unter den großen Dienstleistern misst, sackte ebenfalls deutlich ab.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX