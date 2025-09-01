Bleipreis

1 942,65
USD
-0,35
-0,02 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Geändert am: 01.09.2025 08:01:10

ATX und DAX verhalten freundlich erwartet -- Börsen in Asien uneinig

Zum Start in die neue Woche dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Leitindex ein kleines Plus verbuchen. Die Märkte in Fernost bewegen sich unterdessen am Montag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich vorbörslich verhalten optimistisch.

Der ATX verbucht im vorbörslichen Geschäft keine großen Schritte.

Mit einem verhaltenen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Die US-Börsen sind wegen eines Feiertages geschlossen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich. Neue Nachrichten von US-Präsident gab es über das Wochenende nicht. Möglicherweise sorgten juristische Dämpfer für eine gewisse Ruhe, heißt es. Ein Berufungsgericht stellte fest, dass ein Teil der Trump-Zölle illegal sei. Für gute Laune sorgen Einkaufsmanagerindizes aus China. Dort sprang der Industrie-Index über die Expansionsschwelle und übertraf die Erwartung deutlich. In Europa werden im Tagesverlauf Revisionen der Indizes für den Industrie- und Servicesektor vorgelegt. Übergeordnet müssen sich die Märkte diese Woche mit einer Flut von Konjunkturdaten herumschlagen, bevor am Freitag mit dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht der mutmaßliche Höhepunkt ansteht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte minimal höher in den September starten.

Der DAX bewegt sich vorbörslich leicht auf positivem Terrain.

Der DAX dürfte am Montag mit leichten Gewinnen in den September starten. Damit würde der Leitindex knapp unter der 24.000-Punkte-Marke verbleiben, unter die er in der Vorwoche abgerutscht war. Über dieser bleibt der Rekord von Mitte Juli bei 24.639 Punkten in Sichtweite.

Impulse für eine Annäherung an die Bestmarke werden am Montag zunächst nicht aus den USA erwartet. Denn dort startet der Handel feiertagsbedingt erst am Dienstag in den September - einem Monat, der unter Anlegern nicht gerade beliebt ist. Die September-Bilanz ist laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke "bekanntlich nicht allzu rosig", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder einmal ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könnte.

Experten von JPMorgan glauben aber, dass eine sechsmonatige Konsolidierung europäischer Aktien zeitnah enden könnte. "Wir glauben, dass sich der Zeitpunkt nähert, wieder in der Eurozone zu investieren", schrieb am Morgen der Stratege Mislav Matejka. In den nächsten ein bis zwei Monaten sieht er die Chance auf eine Kaufgelegenheit, sofern in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht etwas mehr Klarheit geschaffen wird. Aktuell wirft ein Gerichtsentscheid in den USA Fragen zur Wirksamkeit von Donald Trumps Importzöllen auf.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenschluss im Minus.

Der Dow Jones notierte zum Börsenstart bereits etwas tiefer und verblieb auch im Verlauf auf rotem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich 0,2 Prozent niedriger bei 45.544,88 Punkten aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso schwächer und verbuchte im Anschluss kräftige Abschläge. Ver schloss 1,15 Prozent im Minus bei 21.455,55 Zählern.

Vor dem verlängerten Wochenende war am Freitag von Gewinnmitnahmen die Rede, weil am kommenden Montag in New York feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. Verwiesen wurde auch auf die Saisonalität im anstehenden September. Laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke fällt die Bilanz des kommenden Monats "bekanntlich nicht allzu rosig aus", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könne.

Neue Preissignale aus den USA taten ihr Übriges dazu, dass die Stimmung der Anleger nicht besser wurde. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank Fed ist, erfüllte mehr oder weniger die Erwartungen. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte leicht auf 2,9 Prozent zu. Wie es hieß, macht es dies den Währungshütern mit möglichen Zinssenkungen nicht leicht. Der Preisdruck bleibt größer als erwünscht.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien tendieren zum Wochenbeginn uneins.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 1,47 Prozent auf 42.091,06 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite derzeit um 0,31 Prozent zulegen auf 3.869,96 Zähler.

Unterdessen zieht der Hang Seng in Hongkong um 1,95 Prozent an auf 25.567,54 Einheiten.

An den asiatischen Börsen setzt sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz durch. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong weiter anzieht, geben die Kurse in Tokio deutlich nach. Hier stehen vor allem Technologiewerte unter Druck, sie leiden unter den schwachen Vorlagen der US-Technologietitel an der Nasdaq. In den USA hatten Chipaktien am Freitag sehr schwach tendiert.
Die Stimmung in Hongkong profitiert derweil von überraschend positiven Wirtschaftsdaten aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August über die Schwelle von 50 zurückgekehrt und zeigt damit wieder Wachstum in der Industrie an. Mit 50,5 nach 49,5 hat er die Prognose von 49,6 deutlich übertroffen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: wienerborse.at, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
01.09.25 Aanchal Ispat Ltd / Hauptversammlung
01.09.25 Adaro Energy / Quartalszahlen
01.09.25 Adslot Ltd / Quartalszahlen
01.09.25 Agenix Ltd / Quartalszahlen
01.09.25 Allegiant Gold Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
01.09.25 Altan Nevada Minerals Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
01.09.25 Amwaj International Co Registered Shs / Quartalszahlen
01.09.25 Apex Resources Inc / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
01.09.25 Baubewilligungen (Monat)
01.09.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.09.25 Tag der Verfassung
01.09.25 Capital Spending
01.09.25 Vorläufige Handelsbilanz
01.09.25 AIB EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.09.25 S&P Global Manufacturing PMI
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung
01.09.25 Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.09.25 Baubewilligungen (Jahr)
01.09.25 Building Permits (MoM)
01.09.25 Company Gross Operating Profits (QoQ)
01.09.25 ANZ Job Advertisements
01.09.25 Caixin Manufacturing PMI
01.09.25 Trade Balance
01.09.25 Exports
01.09.25 Inflation (YoY)
01.09.25 Imports
01.09.25 Core Inflation (YoY)
01.09.25 Inflation (MoM)
01.09.25 Retail Sales (YoY)
01.09.25 Tag der Arbeit
01.09.25 Tag der Arbeit
01.09.25 Nevi Manufacturing PMI
01.09.25 HSBC Manufacturing PMI
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung
01.09.25 Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr)
01.09.25 Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat)
01.09.25 RBA Rohstoffindex SDR (Jahr)
01.09.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
01.09.25 EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.09.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.09.25 HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.09.25 Arbeitslosenqoute
01.09.25 Quartalsweise angegebenes Bruttoinlandsprodukt
01.09.25 Arbeitslosenquote
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.09.25 SWME - Einkaufsmanagerindex
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.09.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.09.25 Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich)
01.09.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.09.25 Arbeitslosenqoute
01.09.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.09.25 Hypothekengenehmigungen
01.09.25 M4 Geldmenge (Monat)
01.09.25 Einzelhandelsumsatz
01.09.25 Konsumentenkredit
01.09.25 Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen
01.09.25 M4 Geldmenge (Jahr)
01.09.25 Arbeitslosenquote
01.09.25 Arbeitslosenquote (Monat)
01.09.25 Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen
01.09.25 EZB-Mitglied Schnabel spricht
01.09.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
01.09.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
01.09.25 IMACEC
01.09.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie
01.09.25 EZB-Mitglied Cipollone spricht
01.09.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
01.09.25 Gesamte Fahrzeugverkäufe

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 615,10 4,06 0,16
Baumwolle 0,65 -0,01 -1,68
Bleipreis 1 942,65 -0,35 -0,02
Dieselpreis Benzin 1,57 0,01 0,32
EEX Strompreis Phelix DE 90,50 0,65 0,72
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 3,04 0,03 0,93
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 3 478,11 30,17 0,88
Haferpreis 3,06 0,07 2,25
Heizölpreis 59,97 0,00 0,00
Holzpreis 548,50 -13,00 -2,32
Kaffeepreis 3,98 0,11 2,78
Kakaopreis 5 341,00 -39,00 -0,72
Kohlepreis 99,60 -0,15 -0,15
Kupferpreis 9 804,85 101,45 1,05
Lebendrindpreis 2,42 0,04 1,64
Mageres Schwein Preis 0,95 0,01 0,77
Maispreis 3,98 0,11 2,84
Mastrindpreis 3,65 -0,01 -0,14
Milchpreis 17,26 -0,02 -0,12
Naphthapreis (European) 559,20 -0,25 -0,04
Nickelpreis 15 184,00 168,41 1,12
Orangensaftpreis 2,58 0,17 7,14
Palladiumpreis 1 126,50 18,50 1,67
Palmölpreis 4 308,00 -67,00 -1,53
Platinpreis 1 381,50 12,50 0,91
Rapspreis 462,75 -2,75 -0,59
Reispreis 11,85 0,38 3,27
Silberpreis 40,48 0,74 1,86
Sojabohnenmehlpreis 285,20 0,30 0,11
Sojabohnenpreis 10,37 0,07 0,68
Sojabohnenölpreis 0,51 0,00 -0,62
Super Benzin 1,65 0,00 0,00
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 191,75 2,50 1,32
Zinkpreis 2 815,40 51,05 1,85
Zinnpreis 35 524,00 675,00 1,94
Zuckerpreis 0,16 0,00 -0,97
Ölpreis (Brent) 67,21 -0,91 -1,34
Ölpreis (WTI) 63,90 -0,10 -0,16

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 902,21 -0,57%
Dow Jones 45 544,88 -0,20%
NASDAQ Comp. 21 455,55 -1,15%
S&P 500 6 460,26 -0,64%
NIKKEI 225 42 111,58 -1,42%
Hang Seng 25 077,62 0,32%
ATX 4 614,36 -0,81%
Shanghai Composite 3 857,93 0,37%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:08 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
31.08.25 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
31.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
30.08.25 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Asien uneinig
Die Märkte in Fernost bewegen sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen