ATX und DAX verhalten freundlich erwartet -- Börsen in Asien uneinig

Zum Start in die neue Woche dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Leitindex ein kleines Plus verbuchen. Die Märkte in Fernost bewegen sich unterdessen am Montag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich vorbörslich verhalten optimistisch.

Der ATX verbucht im vorbörslichen Geschäft keine großen Schritte.

Mit einem verhaltenen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Die US-Börsen sind wegen eines Feiertages geschlossen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich. Neue Nachrichten von US-Präsident gab es über das Wochenende nicht. Möglicherweise sorgten juristische Dämpfer für eine gewisse Ruhe, heißt es. Ein Berufungsgericht stellte fest, dass ein Teil der Trump-Zölle illegal sei. Für gute Laune sorgen Einkaufsmanagerindizes aus China. Dort sprang der Industrie-Index über die Expansionsschwelle und übertraf die Erwartung deutlich. In Europa werden im Tagesverlauf Revisionen der Indizes für den Industrie- und Servicesektor vorgelegt. Übergeordnet müssen sich die Märkte diese Woche mit einer Flut von Konjunkturdaten herumschlagen, bevor am Freitag mit dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht der mutmaßliche Höhepunkt ansteht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte minimal höher in den September starten.

Der DAX bewegt sich vorbörslich leicht auf positivem Terrain.

Der DAX dürfte am Montag mit leichten Gewinnen in den September starten. Damit würde der Leitindex knapp unter der 24.000-Punkte-Marke verbleiben, unter die er in der Vorwoche abgerutscht war. Über dieser bleibt der Rekord von Mitte Juli bei 24.639 Punkten in Sichtweite.

Impulse für eine Annäherung an die Bestmarke werden am Montag zunächst nicht aus den USA erwartet. Denn dort startet der Handel feiertagsbedingt erst am Dienstag in den September - einem Monat, der unter Anlegern nicht gerade beliebt ist. Die September-Bilanz ist laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke "bekanntlich nicht allzu rosig", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder einmal ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könnte.

Experten von JPMorgan glauben aber, dass eine sechsmonatige Konsolidierung europäischer Aktien zeitnah enden könnte. "Wir glauben, dass sich der Zeitpunkt nähert, wieder in der Eurozone zu investieren", schrieb am Morgen der Stratege Mislav Matejka. In den nächsten ein bis zwei Monaten sieht er die Chance auf eine Kaufgelegenheit, sofern in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht etwas mehr Klarheit geschaffen wird. Aktuell wirft ein Gerichtsentscheid in den USA Fragen zur Wirksamkeit von Donald Trumps Importzöllen auf.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenschluss im Minus.

Der Dow Jones notierte zum Börsenstart bereits etwas tiefer und verblieb auch im Verlauf auf rotem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich 0,2 Prozent niedriger bei 45.544,88 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso schwächer und verbuchte im Anschluss kräftige Abschläge. Ver schloss 1,15 Prozent im Minus bei 21.455,55 Zählern.

Vor dem verlängerten Wochenende war am Freitag von Gewinnmitnahmen die Rede, weil am kommenden Montag in New York feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. Verwiesen wurde auch auf die Saisonalität im anstehenden September. Laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke fällt die Bilanz des kommenden Monats "bekanntlich nicht allzu rosig aus", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könne.

Neue Preissignale aus den USA taten ihr Übriges dazu, dass die Stimmung der Anleger nicht besser wurde. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank Fed ist, erfüllte mehr oder weniger die Erwartungen. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte leicht auf 2,9 Prozent zu. Wie es hieß, macht es dies den Währungshütern mit möglichen Zinssenkungen nicht leicht. Der Preisdruck bleibt größer als erwünscht.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien tendieren zum Wochenbeginn uneins.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 1,47 Prozent auf 42.091,06 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite derzeit um 0,31 Prozent zulegen auf 3.869,96 Zähler.

Unterdessen zieht der Hang Seng in Hongkong um 1,95 Prozent an auf 25.567,54 Einheiten.

An den asiatischen Börsen setzt sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz durch. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong weiter anzieht, geben die Kurse in Tokio deutlich nach. Hier stehen vor allem Technologiewerte unter Druck, sie leiden unter den schwachen Vorlagen der US-Technologietitel an der Nasdaq. In den USA hatten Chipaktien am Freitag sehr schwach tendiert.

Die Stimmung in Hongkong profitiert derweil von überraschend positiven Wirtschaftsdaten aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August über die Schwelle von 50 zurückgekehrt und zeigt damit wieder Wachstum in der Industrie an. Mit 50,5 nach 49,5 hat er die Prognose von 49,6 deutlich übertroffen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX