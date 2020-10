ATX etwas fester -- DAX gibt Gewinne ab -- Technisches Problem: Kein Handel in Japan - China in Feiertagspause

Der heimische Markt tendiert am Donnerstag leicht im Plus. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne ab. Von den Börsen in Fernost kamen am Donnerstag kaum Impulse.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag höher.

Der ATX tendierte bereits im frühen Handel auf grünem Terrain und behält seine freundliche Tendenz im weiteren Verlauf bei.

Unterstützend werteten Marktbeobachter eine positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen. Die starken fundamentalen Impulse werden international noch vermisst.

Die Meldungslage zum heimischen Markt gestaltet sich noch sehr dünn.

Der deutsche Leitindex kann seine anfänglichen Gewinne am Donnerstag nicht halten.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,4 Prozent höher bei 12.812,08 Stellen, fällt im Verlauf aber an die Nulllinie zurück.

Das dominierende Motto an den Börsen laute derzeit Abwarten, erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Neue Impulse dürften spätestens mit der Präsidentschaftswahl in den USA und dem Ende der britischen Übergangsfrist beim Brexit kommen. "Spätestens dann wird der DAX aus seiner Seitwärtsrange ausbrechen", glaubt der Experte.

Im DAX steht insbesondere Bayer mit den Zielen für 2021 im Fokus, die ebenfalls am Abend veröffentlicht wurden. Analyst Keyur Parekh von Goldman Sachs rechnet nun mit sinkenden Markterwartungen im prozentual zweistelligen Ausmass. Die Investmentbank HSBC strich bereits ihre Kaufempfehlung.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zur Wochenmitte ins Plus.

Der Dow Jones stieg mit einem Aufschlag von 0,23 Prozent bei 27.514,64 Punkten in den Mittwochshandel ein und legte danach deutlich zu. Zwischenzeitlich verlor er an Schwung, nahm aber noch einen Aufschlag in Höhe von 1,20 Prozent auf 27.781,05 Punkte mit in den Feierabend. Der NASDAQ Composite eröffnete den Handel mit einem minimalen Zuwachs und verbuchte anschließend ebenfalls Zuschläge, bis er 0,74 Prozent höher bei 11,167.51 Einheiten schloss.

Eine Reihe überzeugender US-Konjunkturdaten sorgte an der Wall Street zur Wochenmitte für kräftig steigende Kurse. Diese drängten die gestiegene politische Unsicherheit ebenso in den Hintergrund wie Zweifel an der Erholung der Wirtschaft, ausgelöst durch die wieder kräftig steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen. Übergeordnet bereitete es vielen Anlegern jedoch Sorge, dass sich Republikaner und Demokraten in den USA bislang nicht auf ein weiteres Hilfspaket einigen konnten.

Dagegen hatte das mit Spannung erwartete US-Fernsehduell zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden keinen größeren Impuls setzen können. In der Fernsehdebatte kam es zum erwarteten erbitterten Schlagabtausch. Mit der Weigerung, eine friedliche Machtübergabe zu garantieren, hatte Trump die Märkte schon in der vergangenen Woche verunsichert.

ASIEN

Am Donnerstag gibt es an Japans Börse ein technisches Problem, während die Märkte auf dem Chinesischen Festland und in Honkong feiertagsbedingt geschlossen bleiben.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei zuletzt nahezu unverändert bei 23.184,93 Punkten. Allerdings ruht der Handel derzeit aufgrund einer technischen Panne.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite am Mittwoch zuletzt um 0,2 Prozent auf 3'218,05 Zähler nach. In Hongkong schloss der Hang Seng am Vortag um 0,79 Prozent höher bei 23'459,05 Einheiten.

Impulse von den asiatischen Börsen sind am Donnerstag Mangelware. Während die Aktienmärkte in China, Hongkong planmäßig wegen diverser Feiertage eine Pause einlegen - in Hongkong wird ab Montag wieder gehandelt, in Schanghai erst wieder ab Donnerstag kommender Woche -, sorgte in Japan eine technische Panne dafür, dass am Berichtstag nicht gehandelt werden konnte.

Wie die Börsenleitung bekanntgab, trat am Morgen ein Problem bei der Übermittlung von Daten auf. Auch Handelsaufträge konnten nicht verarbeitet werden. Daraufhin wurde der Handel mit sämtlichen Aktien ausgesetzt. Das galt auch für die Märkte in Sapporo, Nagoya und Fukuoka, die ebenfalls das Tokioter Börsensystem benutzen. Im weiteren Tagesverlauf entschied die Japan Exchange Group, den Handel für den Rest des Tages auszusetzen. Es war der größte Systemausfall seit 2005, als der Handel in Tokio für drei Stunden ausgefallen war.

Auf den schlechter als erwartet ausgefallenen Tankan-Bericht der japanischen Notenbank für die Großunternehmen des Landes konnten die Anleger damit nicht reagieren. Nach einem Wert von -34 im Juni verbesserte sich der Index zwar auf -27, allerdings hatten Ökonomen mit einem noch besseren Wert von -23 gerechnet. Für Dezember rechnen die Unternehmen mit einer Verbesserung auf -17.

