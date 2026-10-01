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Geändert am: 01.10.2026 09:41:20

ATX und DAX rutschen ab -- Nikkei beflügelt - kein Handel in China und Hongkong

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag erneut positive Vorzeichen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt tendiert auch am Mittwoch abwärts.

Der ATX verlor im frühen Handel 0,76 Prozent auf 6.804,13 Punkte und gibt auch anschließend deutlich nach.

Zum Oktoberanfang zeigt sich die Wiener Börse tiefer. Während die US-Aktienmärkte am Vorabend mehrheitlich Kurseinbußen verzeichnen mussten, tendierte die Börse in Tokio mit kräftigen Aufschlägen.

Die Lage an den Finanzmärkten hat sich etwas beruhigt, was laut den Helaba-Experten vor allem den rückläufigen Öl- und Gaspreisen zu verdanken ist. Die leichte Entspannung an den Energiemärkten hat die Inflations- und Zinsängste zuletzt wieder etwas reduziert, hieß es. Unterstützung für die Börsen könnten die nachbörslich berichteten starken Quartalszahlen von Micron liefern, meinte ein Marktbeobachter.

Datenseitige gilt das Interesse der Investoren heute vor allem dem ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA, kommentierte die Helaba. Zudem stehen in den USA die Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda. Noch sehr dünn gestaltete sich die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Donnerstag kräftig nach unten.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,56 Prozent leichter bei 25.058,08 Stellen und bewegt sich im Anschluss auf tiefrotem Terrain.

Im Spannungsfeld von Inflations- und Zinssorgen startet der DAX am Donnerstag schwach in den Oktober. Nach mehr als zwei Monaten müssen sich Anleger wieder mit der Marke von 25.000 Punkten beschäftigen. Den September hatte der Leitindex noch am unteren Rand seiner Monatsspanne beendet. Nun winkt der tiefste Stand seit Ende Juli. Laut Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank bleiben Anleiherenditen für den deutschen Aktienmarkt jedoch der wichtigste Taktgeber. "Mit jeder neuen Verkaufswelle am Anleihemarkt wächst der Druck auf den DAX, der aus seiner Handelsspanne nach unten herauszufallen droht", schrieb der Experte. Hohe Inflationszahlen aus europäischen Ländern hatten am Mittwoch dafür gesorgt, dass die September-Bilanz für den Leitindex mit minus vier Prozent noch schlechter wurde.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch mit einer uneinheitlicher Tendenz.

Der Dow Jones schloss 0,86 Prozent tiefer bei 50.908,79 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite ging unterdessen mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 26.861,06 Zählern in den Feierabend.

Die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten fielen unter der Prognose aus, was die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank noch im Oktober weiter zurückgehen lässt. Bereits zuvor hatten die Märkte ihre Erwartungen an weitere Zinsanhebungen reduziert, nach Aussagen des New Yorker Fed-Präsidenten John Williams, wonach sich die US-Notenbank mit ihrer nächsten Zinserhöhung noch etwas Zeit lassen kann.

"Angesichts der geldpolitischen Massnahmen, die wir auf unserer September-Sitzung ergriffen haben, besteht keine Dringlichkeit", sagte Williams mit Blick auf weitere Zinserhöhungen. Prognosen der US-Notenbanker von mindestens einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr sowie ein restriktiverer Ton von Fed-Chef Kevin Warsh hatten nach der Sitzung in diesem Monat viele Händler darauf wetten lassen, dass im kommenden Monat eine zweite Erhöhung folgen würde. Die Äusserungen von Williams haben besonderes Gewicht, da er als stellvertretender Vorsitzender des zinssetzenden Ausschusses der Fed (FOMC) in der Regel bestrebt ist, die Mehrheitsmeinung des Ausschusses widerzuspiegeln, anstatt eine eigene Position zu beziehen.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost notieren am Donnerstag teils kräftig im Plus.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um deutliche 3,22 Prozent auf 68.900,70 Punkte.

Der Shanghai Composite gewann am Vortag letztlich 0,31 Prozent auf 3.842,20 Punkte. Der Handel ruht hier heute feiertagsbedingt.

Ebenso höher präsentierten sich die Börsen in Hongkong am Mittwoch, wo es für den Hang Seng schlussendlich um 0,37 Prozent auf 24.613,27 Punkte aufwärts ging. Auch hier findet heute kein Handel statt.

Die Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank hat die Stimmung an den asiatischen Börsen leicht verbessert. Grund dafür waren schwächer als erwartete Inflationsdaten aus den USA, die eine weitere Zinserhöhung im Oktober unwahrscheinlicher machten. Gleichzeitig bremsten hohe Anleiherenditen und Ölpreise die Kauflaune der Anleger.

In Tokio steigt der Nikkei kräftig, vor allem Chip-Aktien profitierten von starken Geschäftszahlen des US-Halbleiterkonzerns Micron. Die Märkte in Shanghai und Hongkong bleiben wegen eines Feiertags geschlossen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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