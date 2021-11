Asiens Börsen uneinheitlich

Die Märkte in Fernost tendieren am Montag in verschiedene Richtungen. Der heimische Markt zeigte sich im Freitagshandel schwankungsanfällig, während der deutsche Leitindex etwas tiefer notierte. An der Wall Street ging es vor dem Wochenende bergauf.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag unter Druck.

Der ATX stand kurz nach Handelsbeginn lediglich marginal höher. Kurz darauf konnte er sein Plus jedoch merklich vergrößern, ehe er in die Verlustzone fiel. Dort beendete er die Sitzung auch 1,10 Prozent schwächer bei 3.721,19 Punkten.

Schwache Zahlen von Amazon und Apple brachten die US-Indizes in der Nacht unter Druck. Die negative Stimmung schwappte in Folge auch nach Europa über, während in Asien die wichtigsten Börsenindizes uneinheitlich tendierten.

Unternehmensseitig standen hierzulande zunächst erneut Quartalszahlen im Vordergrund. So öffnete der heimische Erdöl- und Gasriese OMV seine Bücher und konnte in die Gewinnzone zurückkehren. Der Kranbauer Palfinger steuerte indes - wie vom Vorstandschef kürzlich angekündigt und von den neuesten Unternehmenszahlen bestätigt - auf ein neues Rekordjahr zu.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich im Freitagshandel leichter.

Der DAX eröffnete mit einem deutlichen Verlust und setzte sich dann auf rotem Terrain fest. Kurz vor Handelsschluss konnte er seine Verluste aber minimieren. Am Abend stand noch ein Minus von 0,05 Prozent auf 15.688,77 Punkte an der DAX-Tafel.

Schlechte Nachrichten der beiden Tech-Giganten und Börsenfavoriten Amazon und Apple hatten zum Wochenschluss auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt gedrückt. "Bislang war in den Quartalsbilanzen der großen Konzerne fast nur Positives zu lesen. Nun haben mit Apple und Amazon zwei Schwergewichte und Favoriten der Wall Street Zahlen vorgelegt, die den Anlegern so gar nicht gefallen", schrieb Stratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Es gelte "Alarmbereitschaft für Anleger, die in Unternehmen investiert sind, die stark von der Verfügbarkeit von Halbleitern und Chips abhängig sind".

WALL STREET

Vor dem Wochenende erzielten die US-Börsen leichte Kursgewinne.

Zum Handelsschluss verbuchte der Dow Jones mit 35.819,56 Punkten einen Tagesgewinn von 0,25 Prozent. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite verspürte einen leichten Drang nach oben und verbesserte sich um 0,33 Prozent auf 15.498,39 Zähler.

Die Anleger haben am Freitag an den US-Börsen weiter zugegriffen. Enttäuschende Quartalsberichte von Apple und Amazon beunruhigten letzten Endes nicht groß. Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sieht die US-Börsen derzeit in einem "richtig kraftvollen Bullenmarkt". "Die Kauflust an Aktien ist gerade im Technologieindex NASDAQ 100 ungebrochen - und das trotz einer ersten negativen Reaktion auf die Quartalsbilanzen von Amazon und Apple", sagte der Experte. Die Zinssorgen vor dem nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche steckten die Aktienmärkte aufgrund einer insgesamt erstaunlich guten Berichtssaison gut weg.

ASIEN

Die Märkte in Asien präsentieren sich am Montag uneins.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 07:00 MEZ um 2,59 Prozent auf 29.642,09 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,11 Prozent höher bei 3.551,07 Einheiten.

Der Hang Seng in Hongkong gibt dagegen um 0,92 Prozent auf 25.144,29 Zähler nach.

Größter Gewinner ist der Nikkei-225, für den es mit dem Ergebnis der Parlamentswahlen am Wochenende deutlich nach oben geht. Die Regierungspartei von Ministerpräsident Fumio Kishida erneut die meisten Sitze geholt. Das Ergebnis hegt bei den Investoren die Hoffnung auf eine anhaltende politische Kontinuität und weitere konjunkturelle Maßnahmen um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu lindern, so ein Beobachter. Das Ergebnis ermögliche es Ministerpräsident Fumio Kishida eine stabile Regierung zu bilden.

Mit einem geteilten Bild zeigen sich die chinesischen Börsen. Während es für den Schanghai-Composite nach anfänglichen Verlusten nun etwas nach oben geht, fällt der Hang-Seng-Index zurück. Teilnehmer verweisen auf die jüngsten Konjunkturdaten vom Wochenende. So hat sich der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor zwar auf 50,6 (September: 50,0) Punkte erhöht und ist damit auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen. Gleichwohl bremsen die Sorgen um die anhaltende Rohstoffknappheit und die Schwierigkeiten in den Lieferketten die Konjunktur weiter aus.

"Ein Zusammenspiel von Risikofaktoren wirkt sich weiterhin auf die chinesische Wirtschaft aus, wie beispielsweise die globalen Lieferkettenengpässe und die anhaltende Energiekrise", heißt es von den IG-Analysten.

