ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich kaum verändert -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen

Anleger am heimischen Markt lassen es am Dienstag vorbörslich ruhig angehen. Der deutsche Leitindex bewegt sich vorbörslich kaum. Die Börsen in Asien notieren am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag vorbörslich auf Höhe der Nulllinie.

Der ATX bewegt sich vor dem Handelsstart nur wenig.

Die Vorgaben sind uneinheitlich. Grundsätzlich wirken die jüngsten US-Inflationsdaten stützend, sie entsprachen den Markterwartungen. Derweil stieg der ISM-Index für das verarbeitende US-Gewerbe im März überraschend über die Expansionsschwelle. Das nahm etwas Luft aus den Zinssenkungsspekulationen, was auch an gestiegenen Marktzinsen deutlich wurde. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die US-Notenbank wie auch die EZB im Juni den Zinssenkungszyklus einleiten werden. Derweil schließt EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann nicht aus, dass die EZB noch vor der Fed damit beginnen könnte, die Zinsen zu senken. Am Dienstag stehen Preisdaten aus Deutschland im Blick. Geopolitisch bleibt die Lage nach einem Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus angespannt. Die iranische Führung macht Israel für den Angriff und den Tod iranischer Militärvertreter dort verantwortlich.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Dienstag vorbörslich knapp im Plus.

Der DAX klettert vor dem Ertönen der Startglocke leicht in die Gewinnzone.

Saisonal stünden die Signale eigentlich auf Kursgewinne, schrieb Börsenexperte Christoph Geyer in einem Marktkommentar. Doch gehe es schon seit Wochen nach oben. Mittlerweile sprächen mehrere Faktoren gegen ein ungebremstes Weiterlaufen des DAX. Ein charttechnisches Kursziel sei erreicht, und es habe bisher kaum Rücksetzer gegeben, die im Aufwärtstrend durchaus wichtig sind. Daher könnte die nun eigentlich anstehende positive saisonale Phase bereits vorweggenommen worden sein.

WALL STREET

An der Wall Street waren am Donnerstag kaum Bewegungen zu sehen.

Der Dow Jones Index startete 0,01 kaum bewegt in die letzte Sitzung vor der Feiertagspause. Der NASDAQ Composite bewegte sich zur Handelseröffnung ebenfalls nur wenig. Auch im Anschluss pendelten beide Indizes lustlos um die Nulllinie, wo sie den Handel auch 0,12 Prozent höher bei 39.807,37 Punkten bzw. 0,12 Prozent schwächer bei 16.379,46 Einheiten beendeten.

Nach dem freundlichen Trend am Mittwoch führte am Donnerstag das Warten auf wichtige Preisdaten an der Wall Street zu allgemeiner Zurückhaltung. Das Problem für die Marktteilnehmer bestand darin, dass der PCE-Deflator für die US-Konsumausgaben am Karfreitag veröffentlicht wird, wenn die Finanzmärkte ruhen und daher keine unmittelbare Reaktion möglich ist. Der Handel am Anleihemarkt endete sogar vorzeitig am Donnerstag um 20:00 Uhr MEZ. Am Ostermontag wird der Handel sowohl an den Aktien- als auch an den Anleihemärkten wieder aufgenommen.

US-Notenbanker Christopher Waller sagte unterdessen am Mittwoch, dass die jüngsten Inflationsdaten enttäuschend ausgefallen seien und dass man daher nicht in Eile sei, die Zinsen zu senken. Möglicherweise sollte die Senkung im laufenden Jahr weniger häufig erfolgen als bisher angekündigt. Nach den letzten Beratungen hatte die Fed für 2024 insgesamt drei Zinssenkungen signalisiert. Die Aussagen von Waller dürften nun der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag noch mehr Aufmerksamkeit verleihen, meinen Marktbeobachter laut "Dow Jones Newswires".

ASIEN

Die Börsen in Asien notieren am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei 225um 0,08 Prozent auf 39.771,01 Punkte zurück.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,03 Prozent auf 3.078,33 Zähler. In Hongkong beträgt das Plus beim Hang Seng 2,36 Prozent auf 16.931,53 Einheiten (7:00 Uhr MESZ).

Angeführt werden die Börsen der Region von Hongkong. Da in Hongkong am Ostermontag nicht gehandelt wurde, kann die dortige Börse nun erst von den am Wochenende veröffentlichten offiziellen chinesischen Einkaufsmanagerindizes profitieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX