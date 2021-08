Asiens Börsen verbuchen Gewinne

Die Märkte in Fernost können zum Wochenstart zulegen.

AUSTRIA

Der Freitagshandel in Wien war von kräftigen Verlusten geprägt.

Der ATX gab nach einem schwachen Start noch stärker nach und verabschiedete sich letztlich 1,17 Prozent leichter bei 3.480,82 Punkten ins Wochenende.

Auch im US-Handel dominierten die Bären. Hier machte sich nach dem Bericht von Amazon Enttäuschung breit.

In der Eurozone nahm die Wirtschaft im zweiten Quartal wieder Fahrt auf. Die Wirtschaftsleitung stieg im Vergleich zum Vorquartal um 2,0 Prozent. Damit wurde der Weg aus der Rezession geschafft, und das mit mehr Schwung als erwartet. Zugleich stieg im Jahresvergleich allerdings die Inflation mit 2,2 Prozent im Juli etwas stärker als erwartet, wobei vor allem die Energiepreise zulegten.

Ferner sind (Stand: Freitag 9.30 Uhr) in Österreich 514 neue Corona-Infektionen registriert worden. Nach Mittwoch (552) und Donnerstag (503) ist es der dritte Tag in Folge mit mehr als 500 Neuinfektionen binnen eines Tages, wie aus den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorgeht.

Für Bewegung in Wien sorgten zu Wochenschluss zahlreiche Unternehmensergebnisse. So legten unter anderem Erste Group, Raiffeisen, Palfinger und Andritz Zahlen vor.

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Handel zeigte sich am Freitag in Rot.

Der DAX konnte zwar seine frühen Verluste reduzieren, zur Schlussglocke stand aber immer noch ein Minus von 0,61 Prozent bei 15.544,39 Zählern an der Kurstafel.

Schwächere Wachstumssignale des US-Online-Riesen Amazon brachten vor dem Wochenende die Anleger ins Grübeln. Die meisten der großen Tech-Konzerne, die in den vergangenen Quartalen stark gewachsen seien, dürften es in nächster Zeit schwerer haben, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Die Stimmung trübten zudem die Verluste an den asiatischen Börsen sowie steigende Coronazahlen. Gute Quartalszahlen von Unternehmen wurden teils genutzt, um Gewinne einzustreichen.

WALL STREET

Die Wall Street wurde am Freitag von Gewinnmitnahmen belastet.

Der Dow Jones ging 0,42 Prozent schwächer bei 34.936,13 Punkten ins Wochenende. Dert NASDAQ Composite schloss 0,71 Prozent schwächer bei 14.672,68 Zählern.

Am letzten Handelstag eines erfolgreichen Börsenmonats mit immer neuen Rekordständen machten die Anleger Kasse. Zudem enttäuschte der US-Onlinehandelsgigant Amazon mit seinem Quartalsbericht.

Frische US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Die Daten zu den US-Konsumausgaben und Arbeitskosten sorgten vorbörslich noch für positive Stimmung, denn der US-Verbrauch entwickelte sich nach einem schwächeren Vormonat im Juni wieder robust. Zudem legten die Arbeitskosten im zweiten Quartal weniger deutlich zu als erwartet. Auch das Geschäftsklima in der Region Chicago hellte sich im Juli überraschend auf. Das Konsumklima in den USA trübte sich im Juli hingegen ein, wenn auch nicht ganz so stark wie bisher gedacht.

ASIEN

Die Börsen in Fernost notieren am Montag im Plus.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei am Freitag gegen 07:00 MESZ um 1,96 Prozent auf 27.818,90 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 1,50 Prozent auf 3.448,31 Zähler aufwärts. Auch die Börse in Hongkong zeigt sich freundlich: Dort klettert der Hang Seng um 0,92 Prozent auf 26.198,65 Indexeinheiten.

Die Börsenampeln an den Aktienmärkten in Asien stehen zum Wochenstart auf Grün.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX