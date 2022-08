Konflikt um Taiwan belastet Dienstagshandel: ATX gibt nach -- DAX notiert ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schliessen tiefer

Anleger in Wien zeigen sich am Dienstag verunsichert. Am deutschen Aktienmarkt dominieren die Verkäufer. Die Märkte in Asien geben im Dienstagshandel letztlich nach.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Dienstagshandel mit Verlusten.

Der ATX verlor im frühen Verlauf 0,06 Prozent auf 3.014,38 Punkte und pendelte daraufhin um die Nulllinie. Aktuell dominieren wieder die Verkäufer.

Marktbeobachter verweisen vor allem auf die Spannungen zwischen den USA und China um Taiwan. In Taiwan wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh in der demokratischen Inselrepublik erwartet.

Für Bewegung in Wien sorgen zudem aktuelle Unternehmensnachrichten. So hat die Raiffeisen Bank International (RBI) am Montagabend den Ausblick für das Gesamtjahr angepasst. Die Erwartungen für das Kreditvolumen wurden nach unten geschraubt und die Prognose für die Verwaltungsaufwendungen präzisiert. Zins-und Provisionsüberschuss dürften 2022 jedoch höher ausfallen, teilte die Bank mit. Der Halbjahresgewinn ist zudem kräftig gestiegen.

Der Leiterplattenhersteller AT&S blickt auf ein starkes erstes Quartal 2022 zurück, wurde heute früh bekannt. Das Konzernergebnis drehte von minus 5 auf plus 96 Mio. Euro.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwächer.

Der Leitindex DAX verlor zum Auftakt 0,44 Prozent auf 13.419,19 Punkte, die Verluste bleiben auch im weiteren Handelsverlauf bestehen.

Die Spannungen zwischen den USA und China um Taiwan machen sich am Dienstag auch am deutschen Aktienmarkt bemerkbar. Nach der starken Erholung im Juli konsolidieren die Börsenkurse derzeit weltweit, hiess es von der Credit Suisse. In den Spannungen um Taiwan wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht. Pelosi würde sich mit der Visite in Taipeh über Warnungen aus Peking hinwegsetzen, in denen auch mögliche militärische Gegenmassnahmen angedroht wurden.

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich am Montag leichte Verluste.

Der Dow Jones verlor zum Wochenstart 0,14 Prozent auf 32.799,18 Punkte. Auch der technologielastige NASDAQ Composite konnte die Gewinnzone nicht dauerhaft verteidigen und schloss 0,18 Prozent schwächer bei 12.368,98 Indexpunkten.

Am Freitag hatten überzeugenden Geschäftszahlen der Technologie-Schwergewichte Amazon und Apple noch für Aufschläge gesorgt. US-Aktien haben sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte kräftig erholt, was auf positive Signale aus der Berichtssaison und die Erwartung zurückzuführen ist, dass die US-Notenbank die Zinssätze nicht so stark anheben wird, wie zunächst angenommen.

Der Optimismus stellt eine deutliche Trendwende gegenüber den ersten sechs Monaten des Jahres dar, in der Aktien die schlechteste erste Jahreshälfte seit 1970 verzeichnet hatten. Gleichwohl sind die Sorgen nicht verschwunden. Neben der hohen Inflation und dem Krieg in der Ukraine, sorgt vor allem die Angst, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutschen könnte für grosse Verunsicherung.

Die Blicke der Anleger richteten sich vor allem auf Konjunkturdaten: Die Aktivität in der US-Industrie war im Juli leicht rückläufig, der ISM-Index für Juli ist ebenfalls schwächer ausgefallen.

Aus China kamen indessen schwache Konjunkturdaten. Hier drückten die strengen Corona-Massnahmen weiter auf die wirtschaftliche Entwicklung.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Dienstag tiefer.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei am Dienstag 1,42 Prozent und schloss auf 27.594,73 Einheiten.

Der Shanghai Composite rutschte tief ins Minus und schloss 2,26 Prozent tiefer bei 3.186,27 Zählern. Der Hang Seng verlor unterdessen 2,64 Prozent auf 19.633,63 Punkte.

Andauernde Konjunktursorgen nach jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten aus China und den USA dämpften die Stimmung. Händler berichteten überdies von Nervosität wegen der Gefahr sich zuspitzender geopolitischer Spannungen: Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, befindet sich derzeit auf einer Reise durch mehrere Länder der Region und wird möglicherweise auch Taiwan besuchen. Beobachter fürchten, dass dies die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China noch stärker belasten würde.

Vor allem an den chinesischen Börsen ging es mit den Kursen nach unten. Am japanischen Aktienmarkt litten vor allem Aktien exportabhängiger Unternehmen unter der Aufwertung des Yen. Die japanische Währung gilt als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten.

