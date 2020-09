Wall Street fester erwartet -- ATX stärker -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich

An den US-Märkten werden am Mittwoch die Bullen erwartet. Am heimischen Aktienmarkt greifen Anleger zu. Der DAX etabliert sich über der 13.000-Punktemarke. Während es in Japan ins Plus ging, waren die Vorzeichen an den chinesischen Börsen rot.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt verbucht am Mittwoch Gewinne.

Der ATX zeigte sich im frühen Handel fester und verweilt im Verlauf auf grünem Terrain.

Marktbeobachter verwiesen auf eine sehr starke europäische Anlegerstimmung, nachdem an der Wall Street die jüngste Rekordjagd am Vorabend weiter gegangen ist. Am heimische Markt liegt unverändert eine sehr magere Meldungslage vor. Die letzten Daten zur Unternehmensstimmung hätten unter dem Strich ermutigende Signale gesendet, betonte Experte Erlam. Der am Mittwoch veröffentlichte, monatliche Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP zur Beschäftigungsentwicklung in der Privatwirtschaft blieb zwar deutlich hinter den Markterwartungen zurück und sorgte so für einen kleinen Stimmungsdämpfer. Doch dessen Aussagekraft für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag gilt als begrenzt. Falle dieser gut aus, könnte er weitere Hoffnungen bei den Investoren sprießen lassen, so Erlam. Am Mittwoch stehen zudem noch Daten zum Auftragseingang der US-Industrie auf der Agenda.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet zur Wochenmitte Gewinne.

Der DAX notierte zum Handelsstart 0,75 Prozent im Plus bei 13'071,66 Einheiten, danach geht es weiter nach oben.

Treiber sind derzeit die US-Börsen. Ein intakter Abwärtstrend im US-Dollar gegenüber anderen Währungen sei zusammen mit der Rally bei den US-Technologieaktien der Treibstoff, analysierte Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets. Ungeachtet der breit angelegten Dollar-Schwäche ließ zur Wochenmitte jedoch der Druck auf den deutschen Aktienmarkt von einem weiter aufwertenden Euro etwas nach. Die Gemeinschaftswährung war am Vortag erstmals seit 2018 wieder knapp über die Marke von 1,20 Euro gestiegen, was die Exporte deutscher Unternehmen verteuern und daher auf die Nachfrage drücken kann. Am Mittwoch rutschte der Euro deutlich unter 1,19 Dollar mit zuletzt 1,1866 Dollar. Am Dienstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1987 Dollar festgelegt.

Mit Blick auf den US-Arbeitsmarkt fiel der Jobbericht des Dienstleisters ADP für August zwar wesentlich schwächer aus als erwartet, den Dax bewegte der Bericht allerdings kaum. Es werde noch eine lange Zeit dauern, bis von einer Art Normalzustand am US-Arbeitsmarkt gesprochen werden könne, hieß es von der Helaba.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street zeigen sich vor dem Start des Mittwochshandels optimistisch.

Der Dow Jones verzeichnet bereits vor dem Ertönen der Startglocke Zuschläge. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wird ebenfalls fester erwartet.

Bisher sei die Erholung an den Börsen von den Technologieunternehmen als Nutznießern der Corona-Pandemie sowie der weltweit lockeren Geldpolitik getragen worden, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda Europe. Doch nun könnten robuste Konjunkturdaten für noch mehr Optimismus sorgen.

Die letzten Daten zur Unternehmensstimmung hätten unter dem Strich ermutigende Signale gesendet, betonte Experte Erlam. Der am Mittwoch veröffentlichte, monatliche Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP zur Beschäftigungsentwicklung in der Privatwirtschaft blieb zwar deutlich hinter den Markterwartungen zurück und sorgte so für einen kleinen Stimmungsdämpfer. Doch dessen Aussagekraft für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag gilt als begrenzt. Falle dieser gut aus, könnte er weitere Hoffnungen bei den Investoren sprießen lassen, so Erlam. Am Mittwoch stehen zudem noch Daten zum Auftragseingang der US-Industrie auf der Agenda.

ASIEN

Die asiatischen Börsen folgten am Mittwoch unterschiedlichen Kursrichtungen.

In Tokio zeigte sich der japanische Leitindex Nikkei zum Handelsende 0,30 Prozent höher bei 23.247,15 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite 0,17 Prozent runter auf 3.404,80 Zähler. Derweil sank der Hang Seng in Hongkong um 0,17 Prozent auf 25.120,09 Stellen.

Zumindest an einigen Plätzen folgten die Indizes dem erneuten Rekordlauf der Wall Street vom Vorabend. "Die asiatischen Märkte haben einen positiven Ton angenommen und sich von der Wall Street mit den über Nacht erzielten Gewinnen inspirieren lassen", sagte Marktstrategin Jingyi Pan von IG in Singapur. Etwas stützend wirkten Meldungen aus den USA, wonach ein Impfstoff gegen COVID-19 schneller als erhofft zur Verfügung stehen könnte.

Dennoch wunderten sich Händler über die erneuten Aufschläge an einigen Börsen der Region und sprechen wiederholt von einer Entkopplung der Aktienmärkte von der konjunkturellen Realität. Shanghai und Hongkong melden leichtere Kurse. Angesichts der hohen Bewertungen und dem eher mauen Wachstum in China stiegen die Risiken und auch die Neigung zu Gewinnmitnahmen, hieß es im Handel.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX