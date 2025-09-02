Aluminiumpreis

2 605,15
USD
0,00
-0,38 %
Geändert am: 02.09.2025 08:20:32

ATX und DAX schwächeln vorbörslich leicht -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. An den Märkten in Asien geht es vorwiegend nach unten.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte sich am Dienstag auf rotem Terrain präsentieren.

Der ATX gibt vorbörslich ab.

Die Blicke richten sich zunächst auf die Veröffentlichung der vorläufigen europäischen Verbraucherpreise am Vormittag. Für August wird ein Preisanstieg auf Jahressicht von 2,0 Prozent erwartet, wie schon im Vormonat. Im Kern soll es um 2,2 nach 2,3 Prozent nach oben gegangen sein. Die meisten Analysten erwarten, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung am 11. September das Zinsniveau bestätigen wird. Einen Belastungsfaktor für die Märkte stellt weiter die französische Haushaltskrise dar. Regierungschef Bayrou will deswegen am 8. September die Vertrauensfrage stellen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Dienstag schwächer präsentieren.

Der DAX zeigt sich vorbörslich im Minus.

Das Ringen um die 24.000-Punkte-Marke dürfte am Dienstag für den DAX weitergehen. Schon in der Vorwoche war er um die psychologisch wichtige Marke gependelt und dies setzt sich fort. "Große Impulse sind weder nach oben noch nach unten zu erwarten", schrieb am Morgen der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der DAX bleibe in seiner sehr engen Seitwärtsspanne. Frische Impulse könnten am Nachmittag wieder von den New Yorker Börsen kommen, an denen am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Unter anderem schauen Marktteilnehmer gespannt auf die Reaktion, nachdem ein Berufungsgericht Präsident Donald Trump die Befugnis abgesprochen hat, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Aktienstrategin Lori Calvasina von RBC Research erwartet kurzfristig aber keine großen Kurseffekte, da Aktienanleger bei politischen Entwicklungen aktuell eher abwarteten. Mittelfristig aber bleibe die Unsicherheit in puncto Zölle hoch.

WALL STREET

Die US-Börsen bleiben am Montag wegen des "Labor Day" geschlossen.

Der Dow Jones notierte zum Börsenstart am Freitag bereits etwas tiefer und verblieb auch im Verlauf auf rotem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich 0,2 Prozent niedriger bei 45.544,88 Punkten aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso schwächer und verbuchte im Anschluss kräftige Abschläge. Er schloss vor dem Wochenende 1,15 Prozent im Minus bei 21.455,55 Zählern.

Vor dem verlängerten Wochenende war am Freitag von Gewinnmitnahmen die Rede, weil am Montag in New York feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. Verwiesen wurde auch auf die Saisonalität im anstehenden September. Laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke fällt die Bilanz des kommenden Monats "bekanntlich nicht allzu rosig aus", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könne.

Neue Preissignale aus den USA taten ihr Übriges dazu, dass die Stimmung der Anleger nicht besser wurde. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank Fed ist, erfüllte mehr oder weniger die Erwartungen. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte leicht auf 2,9 Prozent zu. Wie es hieß, macht es dies den Währungshütern mit möglichen Zinssenkungen nicht leicht. Der Preisdruck bleibt größer als erwünscht.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 0,21 Prozent auf 42.277,43 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,79 Prozent auf 3.844,84 Zähler ab.

Unterdessen verliert der Hang Seng in Hongkong um 0,61 Prozent auf 25.460,16 Indexpunkte.

Nach dem sehr starken August und gewinnen am Vortag setzen an den chinesischen Börsen am Dienstag Gewinnmitnahmen ein. Dagegen kann sich die Börse in Tokio nach dem kräftigen Rücksetzer vom Montag etwas erholen. Etwas Unterstützung kommt vom Yen, der spürbar zurückfällt. Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan hat zwar weitere Zinserhöhungen bekräftigt, diese aber mit diversen Einschränkungen verbunden.

"Die Unsicherheit bleibt hoch", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die negativen Auswirkungen der Zölle in der gesamten Region. "Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag könnten die Zins- und Konjunkturprognosen vor der Sitzung der US-Notenbank am 17. September noch einmal kräftig durcheinanderwirbeln", meint ein anderer Akteur.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
02.09.25 ABO Energy / Quartalszahlen
02.09.25 Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs / Quartalszahlen
02.09.25 Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs / Quartalszahlen
02.09.25 Alimentation Couche-Tard Inc Unsponsored American Depositary Shares Repr 1-3 sh / Quartalszahlen
02.09.25 Alumasc / Quartalszahlen
02.09.25 Aneka Tambang (Persero) / Quartalszahlen
02.09.25 Ashtead plc / Quartalszahlen
02.09.25 Ashtead plc / Hauptversammlung

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
02.09.25 Realaustauschverhältnis
02.09.25 Consumer Price Index Growth (YoY)
02.09.25 Consumer Price Index Growth (MoM)
02.09.25 Geldbasis (Jahr)
02.09.25 Current Account Balance
02.09.25 10-y Bond Auction
02.09.25 Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr)
02.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
02.09.25 Handelsbilanz
02.09.25 Haushalt
02.09.25 Veränderung der Arbeitslosen
02.09.25 Exporte
02.09.25 Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE
02.09.25 Handelsbilanz, nicht-EU
02.09.25 Auktion 6-monatiger Letras
02.09.25 Auktion 12-monatiger Letras
02.09.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
02.09.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
02.09.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)
02.09.25 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
02.09.25 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
02.09.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
02.09.25 Auktion 10-jähriger Bundesschatzanweisungen
02.09.25 EZB-Mitglied Elderson spricht
02.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
02.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
02.09.25 Redbook Index (Jahr)
02.09.25 EMI für das verarbeitende Gewerbe
02.09.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
02.09.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
02.09.25 IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat )
02.09.25 ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
02.09.25 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe
02.09.25 ISM Produktion Bezahlte Preise
02.09.25 Konstruktionsausgaben (Monat)
02.09.25 ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
02.09.25 GDT Preisindex
02.09.25 Geldreserven
02.09.25 Auktion 52-wöchiger Treasury Bills
02.09.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
02.09.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
02.09.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
02.09.25 Steuereinkünfte ( Monat )
02.09.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 605,15 -9,95 -0,38
Baumwolle 0,65 0,00 0,42
Bleipreis 1 953,85 11,20 0,58
Dieselpreis Benzin 1,56 -0,01 -0,51
EEX Strompreis Phelix DE 91,50 1,00 1,10
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 2,97 -0,05 -1,59
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 3 489,03 12,43 0,36
Haferpreis 3,06 0,07 2,25
Heizölpreis 61,29 1,32 2,20
Holzpreis 548,50 -13,00 -2,32
Kaffeepreis 3,98 0,11 2,78
Kakaopreis 5 292,00 -49,00 -0,92
Kohlepreis 96,40 -3,20 -3,21
Kupferpreis 9 804,40 -0,45 0,00
Lebendrindpreis 2,42 0,04 1,64
Mageres Schwein Preis 0,95 0,01 0,77
Maispreis 3,95 -0,03 -0,82
Mastrindpreis 3,65 -0,01 -0,14
Milchpreis 17,26 -0,02 -0,12
Naphthapreis (European) 559,20 -0,25 -0,04
Nickelpreis 15 264,00 80,00 0,53
Orangensaftpreis 2,58 0,17 7,14
Palladiumpreis 1 132,00 -6,50 -0,57
Palmölpreis 4 317,00 -57,00 -1,30
Platinpreis 1 414,50 5,00 0,35
Rapspreis 467,00 4,25 0,92
Reispreis 11,89 0,04 0,34
Silberpreis 40,70 -0,54 -1,31
Sojabohnenmehlpreis 285,20 0,30 0,11
Sojabohnenpreis 10,35 -0,02 -0,19
Sojabohnenölpreis 0,52 0,00 0,10
Super Benzin 1,65 -0,01 -0,30
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 186,50 -5,25 -2,74
Zinkpreis 2 839,85 24,45 0,87
Zinnpreis 35 124,00 -400,00 -1,13
Zuckerpreis 0,16 0,00 -0,97
Ölpreis (Brent) 68,48 0,32 0,47
Ölpreis (WTI) 65,03 1,03 1,61

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 037,33 0,57%
Dow Jones 45 544,88 -0,20%
NASDAQ Comp. 21 455,55 -1,15%
S&P 500 6 460,26 -0,64%
NIKKEI 225 42 314,09 0,30%
Hang Seng 25 617,42 2,15%
ATX 4 647,20 0,71%
Shanghai Composite 3 875,53 0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:15 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.25 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
31.08.25 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

