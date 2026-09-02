Eskalation im Iran-Krieg: Asiens Börsen im Minus

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die US-Börsen bewegten sich im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.

AUSTRIA

Am Dienstag ging es am heimischen Aktienmarkt abwärts.

Der ATX zeigte sich im frühen Handel noch etwas fester, im Verlauf fiel er jedoch auf rotes Terrain zurück. Er beendete die Sitzung marginale 0,15 Prozent tiefer bei 6.758,19 Punkten.

Anziehende Energiepreise und der unter Druck stehende Anleihenmarkt haben laut Marktbeobachtern zu Gewinnmitnahmen an den europäischen Aktienmärkten geführt. Zudem lieferten die Inflationsdaten für den Euroraum ein durchwachsenes Szenario. Die Verbraucherpreise stiegen nämlich im August um kräftige 3,3 Prozent, nach 2,9 Prozent im Juli, wie das EU-Statistikamt am Dienstag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte.

Angesichts des anhaltend hohen Preisdrucks mehren sich die Signale aus der EZB, die auf eine baldige Zinserhöhung hindeuten. Im gesamten Euroraum seien die Aufwärtsrisiken für die Inflation zuletzt wieder gestiegen, sagte der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Martin Kocher: "Sollte sich dieses Bild in der nächsten EZB-Prognose bestätigen, halte ich eine weitere Zinserhöhung in naher Zukunft für notwendig."

Belastend wirkte auch die neuerliche Eskalation im Irankrieg, der die Ölpreise in die Höhe treibt. So meldete etwa das auf maritime Sicherheit spezialisierte Beratungsunternehmen Marisks, dass jüngst zwei Rohöl-Tanker von unbekannten Geschossen getroffen wurden. Nach Angaben von Marisks befanden sich beide Schiffe gerade auf der Ausfahrt aus dem Persischen Golf. Zuvor hatte bereits die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht gemeldet, dass in der Straße von Hormuz erneut ein Öltanker angegriffen worden sei.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verlor im Dienstagshandel deutlich.

Der DAX begann die Sitzung bereits schwächer und rutschte im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Er verabschiedete sich mit einem Minus von 1,1 Prozent bei 25.970,11 Zählern in den Feierabend.

Der DAX setzte seine Korrektur vom jüngsten Rekordhoch bei 26.618 Punkten zum Start in den September fort. Dabei fiel der deutsche Leitindex erstmals seit Juli wieder unter die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie. Der Aktienmarkt hat auf hohem Niveau ein Problem mit steigenden Zinsen am Anleihemarkt und anziehenden Ölpreisen. Inzwischen wird am Markt für den September mit einer US-Zinserhöhung gerechnet.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erinnerte zudem daran, dass der September üblicherweise ein schwacher Börsenmonat ist. Allerdings stehe für den abgelaufenen August, der im Durchschnitt ebenfalls negativ verlaufe, eine positive Bilanz zu Buche, relativierte er.

Aktienstratege Mislav Matejka von der US-Bank JPMorgan traut den Aktienmärkten bis zum Jahresende einen weiteren Anstieg zu. Denn die Unternehmensgewinne sollten auch in den kommenden Monaten stark ausfallen, schrieb er. Rückenwind erwartet er zudem von den gestiegenen Gewinnerwartungen und einer Erholung der Einkaufsmanagerindizes. Vor diesem Hintergrund sollten sich die anziehenden Anleihezinsen "nicht als unüberwindbares Hindernis" für die Aktienkurse erweisen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag weiter nach unten.

Der Dow Jones verlor bereits zur Startglocke und blieb auch im Verlauf in Rot. Er beendete die Sitzung 0,79 Prozent schwächer bei 52.767,41 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite verzeichnete deutliche Verluste, nachdem er bereits zu Handelsbeginn absackte. Zum Handelsende ging er um 1,03 Prozent auf 26.099,77 Zähler zurück.

Hauptursache für die getrübte Stimmung war der Anstieg der Anleiherenditen. Am Markt setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank noch in diesem Monat eine Leitzinsanhebung vornehmen wird. Auslöser dieser Spekulationen ist die falkenhaft eingeordnete Rede von Fed-Chef Kevin Warsh beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am vergangenen Freitag.

Zusätzliche Inflationssorgen schürte der kräftige Anstieg der Ölpreise. Treiber dieser Entwicklung sind erneut aufgeflammte militärische Konfrontationen zwischen den USA und dem Iran. Nach US-Angriffen auf iranische Ziele reagierte Teheran mit Schlägen gegen Standorte mit US-Truppen in Jordanien.

Laut der Finanzgruppe MUFG bleibt die Lage für den Öltransport auf See äußerst angespannt, was auch durch den Bericht über eine Attacke auf einen Tanker nahe dem Oman unterstrichen wird, so Dow Jones Newswires. Für eine leichte Erleichterung sorge jedoch der Umstand, dass die Ölproduzenten die Passage durch die Straße von Hormus trotz der bestehenden Risiken weiterhin nutzen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchen am Mittwoch Verluste.

So fällt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um leichte 0,15 Prozent auf 66.215,34 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,82 Prozent tiefer bei 3.947,26 Zählern.

Auch in Hongkong geht es abwärts: Der Hang Seng verliert 0,96 Prozent auf 25.087,22 Einheiten.

Mit zum Teil heftigen Abschlägen präsentieren sich die Leitbörsen in Südostasien am Mittwoch im späten Geschäft. Hintergrund sind die wegen einer erneuten Eskalation im Iran-Krieg über Nacht deutlich gestiegenen Ölpreise. US-Präsident Donald Trump erklärte, die US-Angriffe seien als Vergeltung für den Versuch des Iran erfolgt, die Straße von Hormus am Wochenende zu verminen und US-Soldaten im Nahen Osten anzugreifen. Der Iran reagierte mit dem Abfeuern von Raketen und Drohnen. Jordanien, Kuwait und Bahrain meldeten feindlichen Beschuss. Die höheren Ölpreise treiben indes die globalen Anleiherenditen nach oben und schüren erneut die Befürchtung von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation. Höhere Marktzinsen belasten die Aktienmärkte - vor allem die technologielastigen in Japan und Südkorea. Auch Rekordumsätze und eine angehobene Jahresprognose von Dell Technologies in den USA heben die Stimmung im Technologiesektor kaum.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX